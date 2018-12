Hausse de 10% des nuitées dans les hôtels classés de Marrakech de janvier à octobre 2018

Le nombre de nuitées dans les hôtels classés de Marrakech a enregistré durant la période janvier-octobre de cette année une hausse de 10% comparativement à la même période de l'année écoulée.

Selon des données fournies par le Conseil régional du tourisme (CRT), le nombre de nuitées dans les hôtels classés de la Cité ocre s'élève durant la même période à 7.159.808 comparativement à la période janvier-octobre de l'année précédente (6.505.956 nuitées). Les arrivées touristiques ont enregistré la même tendance haussière (+13%), soit 2.125.162 arrivées contre 1.912.209 durant la même période de l'année écoulée.

Par marchés émetteurs de touristes, l'Italie a enregistré durant la période janvier-octobre la plus forte évolution (+56%), suivie de l'Espagne (+55%), des Pays-Bas (+43%), des Etats-Unis (+25%), de l'Allemagne (+23%), et la France (+10%) alors que la Belgique a enregistré une baisse de 4%. Le nombre de touristes provenant des pays arabes a connu quant à lui, une quasi-stagnation.

Selon la même source, le mois de juin a connu la plus forte évolution (+43%), suivi du mois de janvier (+28%), du mois de mars (+17%) et du mois d'octobre (+12%) alors que le mois de mai a connu la plus forte baisse (-5%).

Le taux d'occupation a été durant la période janvier-octobre 2018 de 59% contre 53% durant la même période de 2017 tandis que la durée moyenne de séjour a été de 3 nuits, soit autant que durant janvier-octobre de l'année dernière.