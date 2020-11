Harley Davidson: une nouvelle succursale ouvrira bientôt à Rabat

Le distributeur marocain de la marque Harley Davidson s’apprête à ouvrir une nouvelle succursale à Rabat début 2021.

Déjà présent à Casablanca et Marrakech, l’importateur et distributeur exclusif de Harley Davidson au Maroc s’apprête à ouvrir une nouvelle succursale à Rabat et ce en début d’année prochaine, apprend-on de sources sûres.

Au moment où la marque de motos américaine ferme plusieurs de ses filiales à travers le monde, notamment à cause de la crise du covid-19, le constructeur fait en revanche confiance à son distributeur marocain, avec lequel elle vient de signer un nouveau contrat de service.