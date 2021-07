Hamid Bentahar et son colistier, Hicham Mhammedi Alaoui, ont été élus samedi à la tête de la Confédération nationale du tourisme.

Le binôme représenté par Hamid Bentahar et Hicham Mhammedi Alaoui a largement remporté l’élection à la présidence de la Confédération nationale du tourisme (CNT), lors de l’Assemblée générale élective qui s’est tenue samedi 17 juillet à Marrakech. Le binôme a recueilli 139 voix sur les 142 exprimées. A noter que le binôme constitué de Jalil Benannès Taarji et Aziz Cherif Alami s’est retiré du scrutin.

Hamid Bentahar est un opérateur connu et reconnu par ses pairs. Fort de plus de trente ans d’expérience dans l’industrie du voyage et de l’hôtellerie, il endosse parfaitement aujourd’hui sa double casquette de président du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech qu’il préside depuis 2008 et de PDG du groupe Accor Gestion Maroc.

Pour sa part, Hicham Mhammedi Alaoui est le co-fondateur de « Expérience Morocco », agence de voyage premium dont les maitres mots sont l’expérience client et la créativité. Diplômé de Harvard Business School, de Princeton University et de Sciences Po Paris, il incarne cette nouvelle jeunesse qui croit et investit le secteur avec des compétences et des valeurs fortes.