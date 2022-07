Pour accompagner le projet de généralisation de l’AMO au Maroc, AXA lance le 18 juillet prochain un nouveau produit d’assurance maladie individuelle complémentaire.

AXA Assurance Maroc a annoncé le lancement de « Sehassur », un produit d’assurance maladie individuelle complémentaire, destiné à tous les Marocains bénéficiant du régime de base de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) auprès de la CNSS, ainsi qu’à leurs conjoints et enfants à charge.

L’annonce a été faite le 7 juillet, lors d’une conférence de presse organisée dans le siège de l’assureur à Casablanca.

« Ce produit vient apporter une complémentarité importante à l’offre nationale en termes d’assurance. L’assurance maladie individuelle n’a jamais pris puisqu’il n’y avait pas d’assurance maladie obligatoire et que l’anti-sélection est un élément extrêmement important dans la sinistralité et particulièrement dans la santé », nous explique la directrice générale d’AXA Assurance Maroc, Meryem Chami.

« Le fait que aujourd’hui l’Etat déploie une assurance globale obligatoire permet à ce type d’offres de prendre place et de venir accompagner l’élan de l’Etat pour amener une meilleure couverture à nos concitoyens », a-t-elle estimé.

Le lancement de ce produit fait suite à la signature d’une convention de partenariat le 6 juillet entre AXA Assurance Maroc et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), « actant la mise en place d’un guichet unique qui permettra aux assurés de déposer un seul exemplaire de leurs dossiers maladies dans les agences de la CNSS ou à travers un réseau de plus de 2.000 agences relais désignées », précise l’assureur dans un communiqué.

A partir de 165 dirhams /mois

« Je suis certaine que l’arrivée de ce type de produits après le Covid est aussi important parce que je pense qu’on a tous pris conscience du risque, du cout de la santé et de combien il est important de pouvoir accéder à une offre abordable économiquement, pour qu’on puisse se l’offrir et l’offrir à nos familles pour pouvoir aller de l’avant », ajoute Meryem Chami.

Qu’ils soient salariés affiliés au régime de l’AMO, entrepreneurs, libéraux ou commerçants, les citoyens peuvent, à partir de 165 dirhams/ mois, souscrire à un contrat Sehassur et compléter leur AMO en termes de remboursement, en cas de maladie, maternité ou accident (hors accident de travail).

Le nouveau produit propose également de nombreuses autres garanties optionnelles, telles que le décès, l’invalidité, les maladies redoutées, ainsi que des prestations supplémentaires hors panier CNSS, explique AXA Maroc.

« Aujourd’hui, avec l’AMO, on passe d’une couverture qui ne concernait que le secteur privé et les entreprises qui sont hors de l’article 114 (ndlr, de la loi 17.99 portant Code des assurance) à une généralisation à toutes les forces vives du pays y compris les Ramedistes. Il est clair que ce produit n’est pas forcement abordable à toute la population assujettie à l’AMO, même à partir de 165 dirhams. Mais, on estime qu’il y a au moins entre 4 et 5 millions d’habitants qui pourraient être couverts par ce type d’offres », souligne la DG.