De près de 90 millions en 2017, la France ambitionne d’atteindre 100 millions de touristes internationaux en 2020 pour des recettes de l’ordre de 50 milliards d’euros, et ce, à travers des investissements renforcés qui ont été détaillés, vendredi, par le premier ministre français, Édouard Philippe.

Ces investissements proviendront pour 500 millions d’euros (sur cinq ans) de la Caisse des Dépôts et consignations, une institution financière publique, qui puisera sur ses fonds propres afin de lever à terme environ 3,5 milliards d’euros d’investissement, a indiqué le premier ministre français lors d’un conseil interministériel du tourisme tenu à Chambéry (centre-est).

Édouard Philippe, qui a déploré que l’investissement touristique soit resté au même niveau depuis 2010 en dépit d’une consommation en hausse de 15 pc, a précisé que «sur cette enveloppe, 10 millions d’euros environ seront engagés en pure subvention sur le financement de l’ingénierie».

Le responsable français a exprimé, dans ce cadre, son intention d’étoffer les compétences de l’Agence de développement touristique «Atout France», pour lui faire porter «les deux jambes d’une politique touristique, la promotion d’un côté, et l’ingénierie, c’est-à-dire l’accompagnement à la structuration des projets de l’autre».

Ainsi, Atout France bénéficiera dès cette année d’une enveloppe de 15 millions d’euros supplémentaires pour la promotion, dont six provenant de l’État et six au moins du secteur privé.

De même, 3 pc des recettes issues de la délivrance des visas à l’étranger, soit 4,5 millions d’euros, seront en outre alloués dès 2019 à l’agence.

Le gouvernement français compte, par ailleurs, financer la promotion de la gastronomie française pour en augmenter l’attractivité et la visibilité au niveau international à hauteur de1,5 million d’euros.