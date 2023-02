Cinq Marocaines figurent dans le nouveau classement Forbes des 100 femmes d’affaires les plus influentes en 2023 dans la région MENA. Les voici.

Dans son classement « 100 Most Powerful Businesswomen 2023 » (100 femmes d’affaires les plus puissantes 2023), dévoilé en fin de semaine, le magazine Forbes cite cinq Marocaines.

À la 17e place, on retrouve ainsi Salwa Idrissi Akhannouch, PDG et fondatrice du groupe AKSAL, spécialisé dans le commerce de détail

« Akhannouch a fondé le groupe AKSAL en 2004. Le groupe emploie plus de 1.130 personnes et est le seul franchisé de 45 grandes marques au Maroc, dont Emporio Armani, Fendi, Gucci, Oysho, Ralph Lauren, Zara, Banana Republic, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka et Gap », explique le magazine américain.

« En 2011, le groupe a lancé le Morocco Mall, qui s’étend sur 10 hectares avec 70.000 mètres carrés d’espace commercial. En 2017, elle lance sa marque de cosmétiques et beauté Yan&One. Le groupe a également créé l’AKSAL Academy pour les métiers du retail et l’AKSAL Social Initiative pour soutenir des projets sociaux, culturels, éducatifs et de santé », note-t-on.

L’épouse du chef du gouvernement est suivie dans le classement par Miriem Bensalah Chaqroun, à la 19e place. Elle « a rejoint son entreprise familiale, le groupe Holmarcom, en 1989. Elle est également vice-présidente et PDG des Eaux minérales d’Oulmès, cotée à la Bourse de Casablanca », qui a enregistré en 2021 des revenus de 178 millions de dollars, souligne Forbes.

Meriem Bensalah Chaqroun est membre de l’Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable et siège à plusieurs conseils d’administration nationaux et internationaux, dont l’Université Al Akhawayn et le Groupe Renault-Nissan.

Rita Maria Zniber, PDG de Diana Holding, est elle à la 33e position. La femme d’affaires a « rejoint Diana Holding en 1988, qui possède un portefeuille d’activités diversifié englobant les boissons non alcoolisées, les plastiques, l’agriculture, l’oléiculture, les boissons alcoolisées, la volaille, les produits de la mer, la distribution et la vente au détail », explique le magazine économique.

Son entreprise s’est notamment associée à l’Université polytechnique Mohammed VI, en novembre 2021, pour soutenir l’innovation, la recherche et le développement.

À la 65e place, on retrouve la PDG du laboratoire pharmaceutique Sothema Lamia Tazi.

Forbes rappelle qu’elle a commencé à Sothema en 1997. « Elle a pris son poste actuel en 2019, où elle supervise désormais 1.000 personnes. Sothema produit environ 60 millions de produits pharmaceutiques par an dans six unités de production et détient 9 % de part de marché. Tazi est également présidente de la Fondation Omar Tazi et membre du conseil général d’Azerys, entre autres rôles », souligne la même source.

La cinquième et dernière femme d’affaires marocaine citée dans le classement est Saïda Karim Lamrani, qui occupe la 80e position. Vice-présidente exécutive de la holding Safari-Sofipar.

Le groupe Safari a été créé au Maroc en 1994. « Il compte plusieurs marques mondiales sous son égide, notamment CAT, Lacoste et Longchamp, Jaguar, Land Rover et BMW, entre autres ». C’est aussi la fille de feu Mohammed Karim Lamrani, qui a été Premier ministre du Maroc de 1971 à 1994.

Forbes souligne que son groupe a enregistré des revenus annuels de plus de 500 millions de dollars et emploie 3.600 personnes.