L’agence américaine de notation, Fitch Ratings a confirmé, vendredi 5 novembre, la note souveraine du Maroc à «BB+» avec une perspective stable.

Cette notation est, selon Fitch Ratings « soutenue par une part modérée de la dette en devises étrangères dans la dette totale des administrations publiques, un solide soutien des créanciers officiels et un historique de stabilité macroéconomique, reflété par une inflation et une volatilité du PIB relativement faible et un avant la pandémie ».

Toutefois l’agence américaine s’attend à ce que « la croissance économique ralentisse à 1,1 % en 2022 en raison de la forte contraction de la production agricole, de l’inflation affectant la consommation et de l’environnement international défavorable en matière de prix des matières premières et de hausse des taux d’intérêt ».

« Nous estimons que les perspectives de croissance pour 2023 resteront difficiles pour le Maroc en raison de notre anticipation d’une récession dans la zone euro (-0,1%), affaiblissant les perspectives d’exportations », indique la même source, tablant cependant sur « une croissance de 2,8 % en 2023 avec la reprise de l’agriculture, avant de passer à 3,2 % en 2024, reflétant la détente des prix de l’alimentation et de l’énergie et le rebond des secteurs industriels et du tourisme ».

Par ailleurs, l’inflation a grimpé en flèche en 2022, note l’agence américaine, s’attendant à ce que « l’inflation s’établisse en moyenne à 6,2 % (sous la médiane « BB » de 7,5 %) avant de tomber à 2,2 % en 2024 ».