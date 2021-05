Voici les cinq points-clés du Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) au titre du mois de novembre 2020, publié par la Trésorerie générale du Royaume (TGR):

1. La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2020.

2. Les recettes ordinaires ont baissé de 15,9%. Ce recul s’explique par la diminution de 12,8% des impôts directs suite au repli de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) (-19%), de la taxe professionnelle (-12,4%), de la taxe de services communaux (-7,6%), de la taxe sur les terrains urbains non bâtis (-6,9%) et de la taxe d’habitation (-13,1%).

3. Les dépenses ordinaires ont diminué de 4,1% en raison de la baisse de 10,2% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 0,4% des dépenses de personnel et de 5,5% des charges en intérêts de la dette.

4. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses l’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 32,4 MMDH, en baisse de 7,4% par rapport à leur niveau à fin novembre 2019.

5. L’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin novembre 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 2,23 MMDH a permis le remboursement du principal de la dette pour 1,46 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,9 MMDH.