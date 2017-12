Finance participative: six Marocains dans le classement Islamica 500

Six Marocains figurent parmi les 500 dirigeants les plus influents dans le secteur bancaire de la finance participative selon le classement Islamica 500.

Le classement Islamica 500 recense les meilleurs acteurs mondiaux de la finance participative afin d’établir une liste des 50 personnalités les plus éminentes dans ce secteur. Ce classement permet de récompenser d’autres domaines de la finance islamique, notamment la comptabilité et l’audit, le consulting et la recherche et développement.

Six Marocains figurent parmi les 500 dirigeants les plus influents. Il s’agit de Saïd Amaghdir (91), président de l’Association Marocaine pour les Professionnels de la Finance Participative (AMFP), Youssef Baghdadi (105), directeur général Bank Assafaa (filiale participative d’Attijariwafa bank), Hadj Tahar Bimezzagh (125), PDG de Koutoubia Holding, Mohamed Boulif (145), cofondateur et directeur général d’Al Maalya Islamic Finance Consulting, Ali Alami Idrissi (254), cofondateur du cabinet de consulting, Optima Finance et Abdellatif Jouahri (269), gouverneur de Bank Al Maghrib (BAM).