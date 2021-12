Face à une incertitude générale peu propice aux projets de voyage à cause de la propagation du variant Omicron qui risque de gâcher le début de l’année 2022 pour le transport aérien, les opérateurs touristiques comptent énormément, en cette période, sur les touristes marocains pour donner un nouveau souffle au secteur du tourisme.

Vacances scolaires et période de fin d’année approchant à grands pas, une conjoncture alors très favorable pour dynamiser le secteur touristique au Maroc. Le tourisme interne n’a ainsi besoin qu’un coup de pouce pour aider le secteur à amortir le choc.

Dans ce sens, l’Office nationale marocain du tourisme (ONMT) à lancé une campagne multi-support visant à inciter les Marocains à découvrir et redécouvrir les richesses de leur pays, et ce dans le cadre de la continuité de sa stratégie de promotion du tourisme national.

L’Office poursuit ainsi son intervention sur le marché domestique et relance cette campagne avec des nouveautés, après celle de « Netla9awFBladna », à travers un dispositif axé principalement sur les télévisions nationales, l’affichage urbain dans les plus grandes villes marocaines ainsi que le digital et la presse.

Cette nouvelle campagne dévoilera un nouveau contenu qui présente la profondeur de l’offre touristique de notre pays via la mise en avant des régions, de lieux inédits et d’activités à vivre entre amis ou en famille. En outre, elle mettra en avant le marché domestique, devenu aujourd’hui plus que jamais le cœur battant du tourisme marocain, en donnant envie aux Marocains d’explorer davantage l’ensemble des richesses de leur pays par le développement d’un tourisme de proximité plus attractif.

Toujours dans le but de renforcer et relancer le tourisme interne, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor a fait savoir récemment qu’une étude a été menée en collaboration avec l’ONMT en vue d’identifier les exigences du client marocain concernant le produit touristique national. Suite à cette étude, le ministère encourage les investissements dans les produits touristiques les plus demandés par les touristes marocains, ainsi que la création de stations touristiques avec des offres tarifaires adaptées au pouvoir d’achat des touristes marocains.

L’amélioration de l’attractivité du produit touristique en faveur des touristes marocains se fera également par le biais de la valorisation des anciennes médinas et la création de circuits touristiques, l’animation culturelle et la promotion des activités sportives. Tant de mesures mises en place pour soutenir le secteur et booster le pouvoir d’achat des touristes marocains, seul option valable pour sauver cette période de fin d’année et donner une bouffée d’air au tourisme national, en attendant des jours meilleurs.