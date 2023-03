Fertilisants: une province argentine veut développer avec le Maroc une coopération « win-win »

La province argentine de Santa Fe, la deuxième entité économique la plus importante d’Argentine, aspire à développer une coopération fructueuse avec le Maroc, selon un modèle « win-win », dans les domaines d’agriculture et des fertilisants.

Daniel Costamagna, ministre régional de la production de cette province, qui se trouve à moins de 300 km au nord de Buenos Aires, s’est montré enthousiaste par les perspectives de cette coopération, en marge d’une réunion de travail avec l’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, dans le cadre de la Foire de l’Agriculture (7-10 mars) organisée dans la localité de San Nicolas (230 km au nord de Buenos Aires).

Santa Fe et le Maroc s’apprêtent à relever « un grand défi en relation avec un important investissement » qui va contribuer à mettre en valeur les ressources de la province et préserver ses terres agricoles, a affirmé Costamagna, louant le potentiel du « complexe agricole » de sa province qui s’étend sur 133 mille km2 dans une des régions les plus fertiles du pays.

Le responsable de cette province a souligné à ce propos le rôle crucial que jouent les fertilisants, notamment le phosphore, dans l’impulsion du rendement des terres agricoles de la province.

Pour lui, la perspective de la coopération avec le Maroc est « un défi qui nous permettra de continuer à croitre et à travailler de concert, afin que cette proposition d’investissement devienne un réalité ».

« Nous allons y mettre toute notre énergie et tout le potentiel de notre politique de stimulation de la production agro-industrielle dans la province de Santa Fe pour que nos relations avec le Maroc se développent au-delà de cet investissement et pour qu’elles soient durables et bénéfiques pour le Maroc, pour la province de Santa Fe et pour les milliers d’agriculteurs qui intègrent le complexe agricole » de cette région.

Selon des données mises à la disposition du responsable régional argentin par l’ambassade du Maroc à Buenos Aires, le groupe chérifien des phosphates (OCP) continue d’étendre ses parts du marché des engrais phosphatés dans le monde en les portant à 35% en 2022, occupant ainsi la première place parmi les pays exportateurs, devant les Etats-Unis et la Chine.

La province de Santa Fe représente 8% du territoire d’Argentine, mais abrite 21% des terres cultivées dans le pays.

Bien que son économie soit diversifiée, l’agriculture conserve une place prépondérante en termes d’exportations, notamment du soja, tournesol, maïs et blé.

La province abrite également l’un des ports les plus importants (Rosario) d’Argentine par lequel transitent 80% des exportations agro-industrielles du pays.