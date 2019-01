Fayçal Chaabi élu PDG du groupe Ynna Holding

Fondé en 1948 par Miloud Chaâbi, le groupe Ynna Holding a désormais un nouveau président directeur général. Le conseil d’administration a élu Fayçal Chaabi PDG du groupe.

C’est officiel, Fayçal Chaâbi est le nouveau PDG du groupe Ynna Holding après un intérim de Mama Tajmouati Chaabi. L’aîné des fils Chaâbi, Fayçal, remplace ainsi son père, Miloud Chaâbi à la tête de la société fondée en 1948. Fayçal Chaabi aura pour mission la consolidation du développement du groupe à travers la mise en œuvre de la stratégie de croissance aussi bien au Maroc qu’à l’international. Le groupe a une réputation de touche à tout et investit dans plusieurs secteurs tels que le BTP, l'immobilier, l'agroalimentaire ou encore la grande distribution.

«Diplômé de l'INSA de Lyon, Fayçal Chaabi a rejoint le groupe en 1981 et a notamment participé au développement de ses activités à l'international», peut-on lire dans le communiqué du groupe. «Je suis très honoré par mon élection à la présidence d’ Ynna Holding qui a été fondé par mon défunt père qui sera toujours notre exemple. Nous poursuivrons l’action qui a été la sienne en préservant le travail et en maintenant les valeurs qui font notre réussite depuis toujours : un groupe responsable, solidaire et performant», a déclaré Fayçal Chaabi après son élection.

«Le conseil a formulé à Mama Tajmouati Chaabi ses remerciements unanimes pour les progrès accomplis dans la gouvernance, de sa vision managériale positive, son engagement dans la préservation des valeurs du groupe et a salué les résultats réalisés par la société sous son mandat» conclut le communiqué.