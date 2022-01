Les prix mondiaux des produits alimentaires ont légèrement reculé en décembre, a indiqué jeudi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

L’Indice FAO des prix des produits alimentaires a affiché une valeur moyenne de 133,7 points en décembre, soit une baisse de 0,9% par rapport à novembre, a souligné l’organisation, notant que l’indice suit l’évolution mensuelle des prix internationaux des produits alimentaires les plus couramment échangés dans le monde.

La seule hausse mensuelle enregistrée en décembre est à mettre au compte du sous-indice des produits laitiers, a-t-elle signalé, rappelant que sur toute l’année 2021 l’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi à 125,7 points, soit pas moins de 28,1 pour cent de plus que l’année précédente.

L’Indice FAO des prix des céréales a atteint son plus haut niveau annuel depuis 2012 et progresse de 27,2% par rapport à 2020, a indiqué la FAO, précisant que le maïs enregistre une hausse de 44,1% et le blé de 31,3%, mais le riz cède 4%.

Quant aux huiles végétales, l’Indice FAO des prix a reculé de 3,3 pour cent en décembre alors que celui du sucre a perdu 3,1 pour cent depuis novembre et tombe ainsi à son niveau le plus bas depuis cinq mois, en raison des craintes quant aux éventuelles répercussions du variant Omicron sur la demande mondiale, de l’affaiblissement du real brésilien et de la baisse des prix de l’éthanol.

L’Indice FAO des prix de la viande est resté globalement stable en décembre, mais sur l’ensemble de l’année 2021, il a progressé de 12,7 pour cent par rapport à 2020.