L’étude annuelle Global Digital Trust Insights, menée par le cabinet de conseil et d’audit PwC, révèle qu’une entreprise sur quatre dans le monde a subi une violation de données lui coûtant plus d’un million de dollars et pouvant atteindre jusqu’à 20 millions de dollars au cours des trois dernières années.

« Catalysé par la pandémie, le numérique est plus que jamais au centre de la transformation de l’économie marocaine. Instances étatiques comme acteurs du secteur privé sont aujourd’hui pleinement conscients du potentiel de développement offert par la digitalisation, levier de compétitivité et de croissance pour l’ensemble des acteurs de la société », souligne un communiqué de PwC, notant que cette transition qui s’opère rapidement, n’est pas exempte de risques, notamment ceux liés à la cybercriminalité.

Afin d’accompagner les entreprises pour faire face aux enjeux de la transition numérique, PwC au Maroc, dans le cadre du développement de la plateforme Techno, accueille un nouvel associé au sein de son équipe : Jamal Basrire, également leader des activités Cloud Transformation et Cyber et membre de la Leadership Team Consulting de PwC France et Maghreb, fait savoir la même source.

Cité par le communiqué, M. Basrire, qui dirigera les activités Techno de PwC au Maroc afin de de continuer à développer les partenariats stratégiques, a déclaré qu’il « est nécessaire pour les organisations marocaines de mener des réflexions profondes pour adresser l’ensemble des enjeux de la transformation numérique afin d’assurer leur résilience et de poursuivre leur développement », faisant part de sa volonté d’apporter son expérience et sa contribution « pour relever les défis numériques des acteurs marocains ».

La plateforme Techno de PwC au Maroc, qui est centrée autour de plusieurs compétences clés, a pour mission d’accompagner les entreprises dans la définition et la mise en œuvre de feuilles de routes technologiques dont les transformations digitales, les schémas directeurs informatiques et la migration vers le cloud, mais également dans l’amélioration de la performance et de leurs gestions des risques en matière de cybersécurité et plus globalement de résilience opérationnelle numérique, explique le communiqué

Pour sa part, Reda Loumany, Associé directeur de territoire PwC au Maroc, a affirmé : « Nous sommes ravis de compter Jamal Basrire parmi nous à un moment où nous accélérons l’utilisation du cloud, des alliances technologiques et des technologies émergentes dans nos missions afin de répondre aux attentes fortes des entreprises. Nous pourrons nous appuyer sur sa solide expérience mais également sur sa grande capacité à évaluer les risques auxquels les organisations sont confrontées ».

Nouvelle dynamique

Avec une équipe en pleine expansion composée aujourd’hui d’une vingtaine de collaborateurs et une ambition d’atteindre près de cent collaborateurs d’ici un an, le développement de la plateforme Techno de PwC au Maroc s’inscrit dans les priorités fixées par la transformation de PwC vers une firme « Human led and Tech enabled », ajoute le communiqué, notant que ses équipes pluridisciplinaires travaillent de manière collaborative et intégrée sur des missions complexes en tirant profit des nouvelles technologies émergentes (intelligence artificielle, réalité virtuelle, internet des objets, blockchain, robotisation, etc.).

De son côté, Fahdi El Younsi, consulting leader au Maroc et au Maghreb a relevé qu’« avec l’arrivée de Jamal dans notre collectif, le Pôle Technologie de PwC au Maroc prend une nouvelle dimension plus intégrée avec l’Europe et ouverte sur le Maghreb avec une ambition très forte pour aller chercher à la fois un positionnement premium auprès des grandes entreprises que nous accompagnons et une capacité d’exécution inégalée sur le marché ».

Cette nouvelle dynamique se veut un écho de la stratégie mondiale de PwC, The New Equation, qui ambitionne de faire de la firme, un acteur de référence sur les enjeux de confiance et de transformation numérique des entreprises, conclut la même source.