Alors que le secteur automobile au Maroc vit ses meilleurs jours, une récente enquête de Sunergia en collaboration avec l’Économiste met la lumière sur la situation du marché local. Détails en chiffres.

Dans ce rapport qui analyse les comportements des ménages marocains en matière de possession, d’entretien et d’intentions d’achat de voitures, l’on apprend que 70% des ménages marocains ne possèdent pas de voiture. Toutefois, parmi les 30% qui en possèdent, 25% disposent d’un seul véhicule, 4% en ont deux et seulement une toute petite minorité, 1%, possède trois véhicules ou plus.

Il faut également savoir que la motorisation est plus répandue chez les 25-44 ans, où près de 30% possèdent une voiture. À l’inverse, chez les habitants des zones rurales (86%), ce sont les seniors de plus de 65 ans (80%) et les ménages des catégories socio-économiques les plus modestes (90%) qui sont majoritairement non motorisés.

Concernant l’entretien technique des voitures, celui-ci varie selon leur ancienneté: moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans, et plus de 10 ans. Ainsi, un tiers des propriétaires effectuent un entretien annuel, en particulier ceux dont le véhicule a entre 5 et 10 ans. Aussi, 23% des répondants privilégient les révisions trimestrielles et 6% des propriétaires n’ont jamais entretenu leur voiture. Il s’agit là d’une pratique plus courante chez les détenteurs de véhicules récents (13%).

Cela s’explique aussi par le coût de l’entretien, perçu comme un frein par 66% des automobilistes. Ce sentiment est plus marqué chez les femmes (45% jugent ce coût « très cher »).

L’étude révèle également que 23% des Marocains prévoient d’acquérir un véhicule dans les 12 prochains mois. Parmi ceux-ci, 12% comptent le faire pour eux-mêmes tandis que 4% s’apprêtent à le faire pour un membre de leur foyer. Parmi ceux envisageant un achat, 77% optent pour une voiture neuve, un choix particulièrement prisé par les 25-34 ans, soit 87%, contre seulement 10% pour une voiture d’occasion.

Quant aux financements, 45% des futurs acquéreurs comptent sur leur épargne personnelle, tandis que 11% envisagent un crédit bancaire. Les prêts familiaux restent tout de même une option importante pour pas moins de 10% des répondants.