Nespresso propose aux amateurs du café de parcourir de nouvelles villes à travers le lancement de trois nouveaux cafés dans sa gamme World Explorations.

Après Tokyo, Vienne, Stockholm, Buenos Aires, Shanghai… Nespresso vous invite aujourd’hui à un voyage sensoriel vers de nouvelles destinations à la découverte de cette culture locale du café à Paris, Istanbul et Rio de Janeiro, des villes connues et reconnues par leur propre identité gustative et leurs goûts et arômes distinctifs des cafés.

World Explorations Paris Espresso, World Explorations Istanbul Espresso et World Explorations Rio de Janeiro Espresso sont désormais disponibles chez Nespresso. Ces nouveaux cafés viennent compléter la gamme World Explorations de Nespresso, lancée en 2021 et qui comprend déjà six cafés Lungo.

World Explorations se veut une invitation à la découverte des différentes manières de boire du café dans le monde entier. Elle s’inspire ainsi de la diversité des cultures et des rituels locaux du café dans des villes célèbres à l’échelle internationale. Incorporer aujourd’hui de nouvelles villes comme Paris, Istanbul et Rio de Janeiro n’est pas anodin.

Avec un assortiment complet de profils de saveurs rendues, les notes aromatiques vont des céréales sucrées aux notes florales et fruitées en passant par les notes puissantes et torréfiées, reflétant toutes les préférences des buveurs de café locaux dans les trois nouvelles villes choisies par Nespresso.

Fidèle au café turc traditionnel, le World Explorations Istanbul Espresso Nespresso est une infusion ambrosiale intense qui éclate avec l’audace de fruits sauvages mûrs et de notes d’amande.

«Gran Lattissima», une nouvelle machine pour une expérience unique «Gran Lattissima» est le dernier modèle en date de la gamme de la Lattissima et Nespresso a choisi de la doter d’un système à simple pression, agréable à regarder et facile à utiliser pour confectionner un café digne de ce nom. La nouvelle machine «Gran Lattissima» est équipée d’un système de rinçage facile et se nettoie toute seule entre deux préparations. Elle propose aussi plusieurs recettes magnifiées par les arômes du café Nespresso. Proposée en deux couleurs blanche et noire, «Gran Lattissima» est disponible dans tous les points de vente Nespresso, en appelant 0801 00 77 02 et en se connectant sur ma.buynespresso.com à un prix de 4 990,00 DH.

Le World Explorations Paris Espresso de son côté, est un mélange légèrement torréfié équilibrant les notes de céréales amères et des éclats d’agrumes afin de donner un goût exceptionnel à un café à la hauteur de l’expérience des cafés parisiens

Pour sa part, le Nespresso World Explorations Rio de Janeiro Espresso est élaboré exclusivement avec des arabicas brésiliens pour un café corsé intense avec des notes à base de plantes et une touche rare de bois de santal pour incarner l’essence de la ville colorée.

Les trois nouveaux Espressos sont disponibles à l’achat en ligne et dans les boutiques de Nespresso tout au long de l’année.

Parallèlement aux nouveaux produits mis sur le marché, Nespresso enrichit sa gamme d’accessoires par le lancement de nouvelles Tasses Pixie Espresso reflétant les couleurs de ses nouveaux cafés World Explorations Istanbul, Paris et Rio de Janeiro.