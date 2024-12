Wafasalaf franchit une étape décisive dans son histoire en annonçant aujourd’hui le lancement de sa nouvelle campagne d’engagement.

Sous l’impulsion de sa direction générale, Wafasalaf réaffirme sa mission de placer le client au cœur de ses priorités et d’agir en acteur responsable au service de la société.

Un modèle unique pour des besoins diversifiés

Depuis près de 40 ans, Wafasalaf a accompagné plus de 2 millions de foyers marocains dans la réalisation de leurs projets: équipements ménagers, mobilité, études ou loisirs. L’entreprise s’appuie sur un modèle économique bidimensionnel, combinant activité commerciale propre et gestion pour compte de tiers. Ce modèle performant lui permet de gérer un crédit à la consommation sur trois au Maroc.

Des engagements clés au cœur de l’action

Wafasalaf structure son action autour de quatre engagements fondamentaux. Ce sont: la réactivité, en fournissant des solutions rapides et adaptées aux besoins des clients, la transparence, à travers la construction d’une relation de confiance basée sur une communication claire, l’innovation en créant des produits et services inclusifs pour répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée, et enfin l’accompagnement en soutenant les jeunes générations dans leurs ambitions grâce à des outils adaptés et des solutions sur mesure.

Une stratégie digitale et responsable

Leader dans la transformation digitale, Wafasalaf a multiplié par trois ses activités en ligne entre 2018 et 2024. L’entreprise continue d’élargir son offre digitale pour répondre à l’évolution des habitudes de consommation et renforcer l’autonomie de ses clients. En parallèle, Wafasalaf s’engage sur des axes sociétaux et environnementaux, notamment à travers le projet « Green Print » pour réduire son empreinte carbone de 50 % d’ici 2030.

Une reconnaissance solide et durable

Cet engagement est conforté par des distinctions telles que le prix « Elu Service Client de l’Année » (deux années consécutives) et le label RSE de la CGEM, déjà obtenu en 2014 et renouvelé depuis. Ces reconnaissances renforcent la volonté de Wafasalaf de conjuguer performance économique et impact sociétal durable.

Vers une ambition commune

«Dima Maak», bien plus qu’une signature de marque, incarne une promesse, celle d’accompagner chaque client tout au long de son parcours, avec bienveillance et responsabilité. Wafasalaf continue d’évoluer pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain, en plaçant l’humain et l’innovation au centre de sa stratégie.