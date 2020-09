Wafa assurance: chute du résultat net à -191 MDH au S1-2020

Wafa assurance a réalisé au cours du premier semestre 2020 un résultat net de -191 millions de dirhams (MDH) contre un bénéfice de 431 MDH au 30 juin 2019, ressort-il de ses résultats semestriels.

Ce résultat s’explique notamment par les méthodes de provisionnement prudentes retenues par la compagnie, la montée des impayés, la contreperformance des marchés financiers couplée à l’annulation, la suspension ou le report des versements de dividendes de certains émetteurs.

Le chiffre d’affaires global réalisé par la compagnie au 30 juin 2020 ressort à 4.697 MDH stable par rapport au 1er semestre 2019 (+0,8%).

Tiré principalement par la percée des unités de comptes en Epargne, le chiffre d’affaires Vie ressort à 2.352 MDH en progression de +3,8% au moment où en Non Vie, le chiffre d’affaires s’élève à 2.345 MDH en baisse de -2,0%, sous l’effet des impacts de la crise liée à la pandémie Covid-19, selon la même source.

Au terme de ce semestre, les fonds propres de Wafa assurance s’élèvent à 5.386 MDH.

La compagnie assure continuer de disposer de fondamentaux solides pour faire face à ses engagements et pour financer et soutenir son développement, malgré les différents impacts défavorables de la crise sanitaire et économique.