Voici les trois binômes en lice pour la présidence de la CGEM

Trois binômes briguent la présidence de la CGEM. Il s'agit des listes Hakim Marrakchi-Assia Benhida Aïouch, Salaheddine Mezouar et son colistier Faïçal Mekouar et enfin, du binôme Khalid Dahami-Narjisse Loudiyi.

Candidat à la Présidence de la CGEM, Hakim Marrakchi et sa colistière, Assia Benhida-Aiouch ont été les premiers à déposer leur candidature à la Présidence et Vice-Présidence Générale de la CGEM ce mercredi 12 avril.

Le deuxième binôme, annoncé en primeur par le journal Le matin, est composé de Khalid Dahami, président de la fédération commerce et services à la CGEM et sa colistière, Narjisse Loudiyi, directrice générale de N7 Com Group, spécialisé dans la communication et les médias. Khalid Dahami est par ailleurs connu à la CGEM pour son combat pour l’amélioration du climat des affaires ainsi que l’accompagnement de la croissance des entreprises via la facilitation de l’accès au financement.

Un seul binôme en lice pour succéder à Miriem Bensalah n'est pas de la maison CGEM. Il s'agit de la liste composée de Salaheddine Mezouar et son collistier Faïçal Mekouar, actuel vice-président de la CGEM et président de Fidaroc Grant Thornton. Jaouad Hamri, ex-DG de l'office des changes et actuel président du conseil de surveillance de BMCI, ne sera donc pas le co-équipier de Mezouar. Faïçal Mekouar a par ailleurs déclaré à nos confrères de Médias24 que cette candidature s'inscrira dans la continuation des chantiers existants, la consolidation des acquis et le changement nécessité par la prochaine étape.

Les candidatures devront être validées le lundi 16 avril. L'assemblée générale élective se tiendra quant à elle le 22 mai.