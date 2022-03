Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution, de la commercialisation de carburants et de lubrifiants de marque Shell au Maroc et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, renouvelle cette année son partenariat avec l’association l’Heure Joyeuse pour consolider l’initiative de l’École Parallèle.

Cette initiative va permettre de réintégrer dans le système scolaire des jeunes de 8 à 16 ans, en situation d’abandon scolaire, de précarité ou de vulnérabilité familiale. Et les résultats sont parlants : trois ans après la mise en place de la première école, 98% des élèves bénéficiaires ont pu se réintégrer dans le système éducatif national.

« Vivo Energy Maroc est un partenaire de longue date de l’Heure Joyeuse. C’est donc tout naturellement que nous avons initié ensemble ce programme ambitieux autour de l’École Parallèle à travers une première expérience pilote de 2019 à 2021. A présent, nous souhaitons pérenniser cette initiative au vu des résultats probants en terme de réinsertion dans le système éducatif national. Cette pédagogie fonctionne et il est de notre responsabilité citoyenne d’être aux côtés d’une jeunesse qui a besoin que l’on croit en elle. », déclare Hind Mejjati Alami, Directrice Communication et RSE de Vivo Energy Maroc.

Grâce à ce partenariat, Vivo Energy Maroc permet à trois nouvelles promotions de bénéficier des programmes de l’École Parallèle. Durant ce cursus, ils auront un encadrement adapté à leur situation et niveau de scolarité afin de les remettre sur les rails des bancs de l’école classique ou d’une formation professionnelle.

Réussite scolaire

« Vivo Energy Maroc a rendu possible ce programme de l’École Parallèle par son soutien constant. Ce sujet est d’autant plus important que l’échec scolaire est vécu par l’enfant comme un échec personnel. L’enfant peut avoir une image de lui dépréciée dans une société où l’école est au cœur des valorisations. Aujourd’hui, la réussite scolaire est en effet une des plus importantes sources de reconnaissance. C’est pour cela que nous luttons ensemble », témoigne Laila Cherif, Présidente de l’Heure Joyeuse.

A travers ce genre d’opérations, Vivo Energy Maroc place l’éducation comme un axe majeur de son action citoyenne, avec pour ambition de devenir l’entreprise énergétique la plus respectée au Maroc. Outre le développement d’un large éventail de programmes d’éducation pour les enfants et aux jeunes. Vivo Energy Maroc s’engage en faveur de la lutte contre l’abandon scolaire et l’exclusion sociale. L’entreprise appuie par ailleurs les programmes d’entrepreneuriat et d’éducation environnementale.