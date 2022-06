Weexa group organisait lundi 13 juin en pré-ouverture du salon Logismed son 12e «cocktail de la supply chain» à Casablanca. Pratiquement tous les secteurs et toutes les régions du Maroc étaient représentés.

Du portuaire au ferroviaire, de la banque à l’énergie, de la prestation logistique au transport, de la distribution à l’industrie agroalimentaire, de la pharmacie à l’éducation, du conseil aux médias, de l’automobile à l’intégration de solutions IT… 80 des plus grands acteurs de la fonction supply chain se sont retrouvés le temps de ce cocktail à l’occasion duquel, Jérôme Fleury et Malik Touimi Benjelloun, associés fondateurs du groupe Weexa, ont pu présenter les récents développements du groupe.

Et après deux années sans avoir pu organiser ce rituel annuel pour cause de pandémie, ces développements ont été nombreux.

De 40 personnes en septembre 2020, Eumatech crée le groupe weexa en fusionnant avec EDI Xperts en France, l’effectif grimpe à 85 personnes puis 110 courant 2021 en croissance organique.

Le 1er octobre 2021 Weexa group réalise une opération de croissance externe en acquérant le groupe EDT à Grenoble (Electronic Data Transfer).

Fin 2021 l’effectif global est de 160 personnes et Weexa group est présent dans 9 pays sur 4 continents avec 12 bureaux.

Ce positionnement exclusif du groupe Weexa en tant qu’expert, intégrateur et opérateur de solutions de digitalisation de flux B2B et d’intégration supply chain lui confère un avantage compétitif certain vis-à-vis des grands intégrateurs généralistes.