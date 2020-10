Vidéo. Rencontre avec Malik Touimi Benjelloun, Directeur Général Maroc du Groupe Weexa

Le 5 octobre dernier, les cabinets Eumatech et EDI Xperts annonçaient leur regroupement au sein du groupe Weexa. Un rapprochement qui vient bousculer le marché de la digitalisation et de l’intégration des flux B2B où Weexa va s’imposer à terme comme un acteur incontournable.

Sa présence à l’international dans différents secteurs d’activité et son expertise sur les différentes solutions de pilotage des flux de données en font effectivement un groupe de référence. Malik Touimi Benjelloun, Directeur Général Maroc du Groupe Weexa, nous en dit plus sur cette nouvelle entité et sur ses ambitions.