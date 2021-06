Meksa, concepteur de systèmes de fenêtres en PVC et volets roulants a annoncé la signature d’un accord avec le groupe Veka, leader mondial de la fenêtre PVC. Cet accord porte sur plusieurs domaines de coopération dont, principalement le développement commercial des activités au Maroc et en Afrique sub-saharienne. H24Info est allé à la rencontre du PDG Europe (sud-ouest) et Afrique du Nord de Veka.