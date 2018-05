Vidéo. La CNT répond aux critiques et présente sa vision pour les années à venir

La Confédération nationale du tourisme (CNT) a organisé ce jeudi 31 mai un point presse afin de répondre aux dirigeants des 5 fédérations métiers qui avaient critiqué la gestion de la confédération et son refus de réintégrer la CGEM.

"Nous avons décidé de tenir ce point de presse afin de vous informer sur la réalité des faits et tordre le cou à des contrevérités qui ont été proférées à travers la presse ces derniers jours". C'est par cette déclaration que s'est ouvert aujourd'hui le point presse qui s'est tenu au Kenzi Sidi Maârouf Hotel et dont le but principal était de répondre aux différentes accusations des dirigeants des 5 fédérations métiers très critiques envers la CNT.

Pour rappel, les dirigeants des 5 fédérations métiers avaient critiqué le "pilotage" de la CNT, le non-retour de cette dernière à la CGEM ainsi que leur suspension du rang des instances électives.

Lire aussi: Tourisme: la CNT garde son autonomie vis-à-vis de la CGEM

Abdellatif Kabbaj, président de la CNT a d'ailleurs justifié la suspension de ces fédérations par les statuts (article 10-3) qui stipulent que le défaut de paiement de l'intégralité des cotisations conduit à la suspension, et dans certains cas à la radiation des membres. "Il y a dans la CNT des gens qui ne paient pas leurs cotisations, ne font pas d'assemblées générales et ne respectent pas leur statut. Ce qui a fait qu'on est devenus moins crédibles" a-t-il déclaré.

Pour les années à venir, Fouzi Zemrani préconise la mise en place de 12 fédérations régionales du tourisme afin d'"équilibrer la donne" en "attendant d'apaiser les tensions".

Lors de ce point presse, la CNT a également présenté les résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le mercredi 30 mai. La date de l’Assemblée générale élective a été fixée au 19 juin, et le dernier délai de candidature pour la présidence le 12 juin.

Ce point presse a également été l'occasion pour la CNT de présenter sa vision pour les trois années à venir dans la vidéo ci-dessous.