Invité de cette première émission de “Club Entreprises”, Sabry Ziadi, Directeur Général de Meksa, entreprise spécialisée dans la conception de fenêtres performantes en termes d’isolation, de confort et de sécurité.

Dans cette émission, Sabry Ziadi nous parle des ambitions du groupe et des exigences de qualité adoptées par son entreprise. Créée en 2005, Meksa s’est imposée comme un acteur de référence dans la conception de fenêtres performantes en termes d’isolation, de confort et de sécurité.

Née du savoir-faire allemand, Meksa est devenue aujourd’hui le leader marocain de la conception de systèmes des fenêtres PVC et de volets roulants. Il s’agit comme l’explique son Directeur Général, Sabry Ziadi, de la conception de “systèmes de fenêtres performantes. Ce sont des fenêtres particulièrement isolantes thermiques et acoustiques”.

Performance technique et compétitivité

Un cœur de métier que l’entreprise n’a cessé d’améliorer en intégrant les différentes étapes de production afin de garantir la performance technique de ses produits comme leur compétitivité.

La société maîtrise désormais toute sa chaîne de production du compoundage de la matière PVC à l’extrusion des gammes de profilés de fenêtres à la fabrication des volets roulants en aluminium jusqu’à l’assemblage des tabliers prêts à poser.

Dans un monde envahi par la nuisance sonore, Meksa propose une solution aussi innovante qu’efficace. « Le matériau que nous utilisons dans la fabrication de nos fenêtres est intrinsèquement isolant. Quand on associe nos solutions avec un vitrage isolant, on se retrouve avec une solution ultra performante”, explique Ziadi.

Si la performance prime dans les produits Meksa, le design est également valorisé. Meksa s’est d’ailleurs associé au numéro un mondial de l’activité, le groupe Veka. Ce partenariat stratégique permet à Meksa d’étoffer sa gamme de produits. “On arrive aujourd’hui à offrir toutes les couleurs possibles, mais surtout avec des finitions assez bluffantes”, assure Sabry Ziadi.

Certification internationale

“Depuis toujours, le souci permanent de la qualité a conduit Meksa Industries à constamment opérer des contrôles sur la qualité de ses productions à tous les stades de leur élaboration”, affirme le DG.

En effet, la qualité des matériaux est homologuée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France (CSTB), la géométrie et la conformité sont vérifiées en permanence, tant par le laboratoire de contrôle que par le personnel de production assurant ainsi une constance dans la qualité et la conformité des produits aux normes en vigueur au Maroc et en Europe.

Meksa Industries a intégré toutes les compétences pour les mettre au service exclusif de ses clients, ce qui lui a permis d’obtenir la certification internationale ISO 9001: v2008 mais aussi le prestigieux Prix National de la Qualité en 2010.