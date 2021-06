C’est en plein cœur de la ville portuaire que se dresse Mirage Ceramica, un espace unique dédié aux produits de la salle de bain et carrelages, fruit de la collaboration entre le groupe Carrelage Athènes et Roca Maroc.

Spacieux, idéalement situé et proposant une offre complète pour l’espace salle de bains dont les deux marques d’excellence du groupe Roca à savoir Roca et Laufen, Mirage Ceramica est l’un des showrooms les plus modernes du secteur. Son point fort réside notamment dans son concept ingénieux qui propose des ambiances immersives, permettant au client de se projet dans une simulation réaliste de l’environnement souhaité. Aussi, dans ce showroom, chaque client peut se laisser aller à toutes ses envies grâce à l’accès à un large éventail de solutions pour la salle de bains. Elles incluent des sanitaires, de la robinetterie, des meubles mais aussi des accessoires, des receveurs de douches et des baignoires.

Dernières tendances et nouvelles technologies

Au sein du showroom, le visiteur a rendez-vous avec les dernières créations de Roca. Un concentré de savoir-faire incarné par de nombreuses innovations à l’instar de la technologie FineCeramic. 30% plus robuste que la céramique classique, cette dernière permet de réaliser des vasques aux parois très fines de seulement 5 mm d’épaisseur et au poids 40% plus léger. La collection Touchless de Roca, adaptée aux nouveaux standards de prévention ainsi que les produits de la gamme Smart Toilet et In-Wash, avec son système intuitif de télécommande, sont également présentés chez Mirage Ceramica. De manière générale, le digital tient une place majeure dans ce showroom avec la présence d’un espace dédié aux architectes, équipé en matériel informatique de simulation 3D de dernière génération. L’occasion pour les clients et professionnels de visualiser le résultat final et de se faire une meilleure idée du rendu.

Côté tendances, les couleurs sont à l’honneur en 2021. Ainsi, une nouvelle génération de teintes exclusives, mattes ou brillantes, habillent les collections à succès Beyond et Inspira, permettant aux clients de bénéficier d’un très large choix afin de s’adapter à leurs différents goûts et budgets.

Showroom Mirage Ceramica, magasin 5-5A, avenue Driss 1er, résidence Tanger Office Center, Tanger.