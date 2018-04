Transformation digitale: Société Générale Maroc primée

Grâce à son projet innovant Bankaty, Société Générale Maroc vient de se voir attribuer le prix du meilleur déploiement agile de la transformation digitale, décerné par le cabinet Trusted Advisors.

Cette distinction a été obtenue suite à des études qualitatives (focus groupes, entretiens individuels) et quantitatives menées sur une période de 8 mois par les experts du cabinet Trusted Advisors auprès de l’ensemble des parties prenantes concernées par la transformation digitale bancaire.

Au cours de ces études, Société Générale Maroc a su démontrer sa capacité à actionner tous les leviers de la transformation digitale allant de l'élaboration d'une vision stratégique claire de la transformation digitale déclinée en une feuille de route concrète et cadencée jusqu'au développement d’une culture interne de l’ouverture et du changement favorisant un management et des méthodes de travail plus collaboratifs et plus interactifs.

Concrètement, c’est le projet Bankaty qui a été jugé comme étant la parfaite illustration du déploiement agile. Pour rappel, Bankaty est le projet ayant permis de développer la nouvelle solution d’ouverture et de gestion de compte en ligne. Pour ce projet, l'accent a été mis sur l’expérience client et la simplicité du parcours pour délivrer un premier niveau de service (l’ouverture de compte en ligne) tout en continuant à l’enrichir et à l’améliorer.

Forte de cette expérience réussie, Société Générale Maroc accélère sa transformation digitale et entend généraliser cette pratique de méthode agile à un périmètre plus large et plus accentué, grâce à la structuration de son usine digitale et à sa proximité avec l’écosystème de l’innovation et les startups.