Tout juste mis en ligne, le nouveau site de l’ONCF déraille

L'ONCF vient de dévoiler son nouveau site internet, qui se veut responsive. Un portait qui, à peine mis en ligne, a suscité les critiques des internautes.

Dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer l'accès à l’information, l’Office a mis en place une application qui permet de suivre le trafic des trains à temps réel, cette dernière marche parfaitement. Toujours dans la même optique, L’ONCF a décidé de rénover son site officiel qui permet aux usagers de consulter les horaires des trains, les tarifs, et de se procurer les tickets en ligne, sauf que cette plateforme ne marche pas, les grilles horaires n’existent pas, et aucune action n’est réalisable sur cette nouvelle plateforme.

Plusieurs internautes s’indignent, remontés contre l’office dont aucun des services ne parait satisfaisant.

— Hamza zogarh (@hamzazogarh) May 17, 2018

@GroupeSmile le plus pire site que j'ai jamais vu au Maroc, + d'une minute le temps chargement de la page !!!!!! Rien ne fonctionne. Ergonomie Fonctionnalité loool @ONCF8 + @GroupeSmile Masters of stupidity pic.twitter.com/wxLCZKqDmT

Je vois tjrs les gens se plaindre de l’ #oncf, ils ont raison, j’essaie juste d’avoir des informations sur les horaires et je n’y arrive pas! Le site ne fonctionne pas du tout, je me demande il sert à quoi ?!! Dites moi prq rien ne marche plus chez nous ??😔

— loubna W 🇲🇦 (@LoubnaWahi) 16 mai 2018