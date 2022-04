Depuis plusieurs années, SVR s’est distingué comme une marque de dermo cosmétique de renom, mais aussi en tant qu’acteur sociétal engagé qui soutient plusieurs causes et organisations partageant ses valeurs.

La huitième édition du raid Sahraouiya, une aventure sportive multidisciplinaire dédiée uniquement aux femmes, s’est déroulée dans la région de Dakhla avec le soutien de SVR. Les participantes, de toutes nationalités, ont affronté une multitude d’épreuves aussi diverses que variées dans un esprit de solidarité féminine, et de combativité face à l’adversité.

L’événement s’est étalé la durée d’une semaine du 26 février au 5 mars a vu s’affronter plusieurs binômes d’aventurières au fil d’épreuves très disputées, qui se sont soldées par la victoire du binôme marocain Honey Bees composé de Yasmine Berrada et de Dounia Boutaleb.

Un événement qui a mis en valeur le courage et la persévérance de ces femmes que le laboratoire a souhaité soutenir en veiller au bon déroulement de cette aventure. Le raid Sahraouiya joue en effet un rôle important dans la sensibilisation de certaines causes comme celle des ‘’Amis du Ruban Rose’’, une association caritative qui apporte son aide et son soutien aux femmes atteintes du cancer du sein.

Outre l’aspect sociétal, SVR est impliqué également sur d’autres fronts comme l’environnement en prônant l’éco-responsabilité et en sensibilisant sur les répercussions néfastes de la pollution.

Cet engagement envers l’intérêt général se reflète aussi à travers les produits que propose la marque qui a pris position contre la lutte contre les perturbateurs endocriniens, des substances chimiques capables d’avoir des répercussions néfastes sur l’organisme. Dans ce but, le laboratoire veille à ce que ses produits soient accessibles au plus grand nombre, et ce, sans courir le moindre risque de complications.