Société Générale Maroc nomme un nouveau directeur général

Nommé directeur général et membre du directoire du groupe Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi a pris ses fonctions le 1er février dernier.

Du changement au sein de la direction de Société Générale Maroc. Ahmed El Yacoubi a été nommé directeur général et membre du directoire du groupe, et a pris ses fonctions le 1er février dernier, annonce le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc dans un communiqué parvenu à H24Info. Il succède à Jérôme Jacquier, parti à la direction de la Conformité du groupe.

Diplômé de l’École supérieure d’ingénieurs d’Annecy et de HEC Paris, El Yacoubi débute sa carrière au sein de la direction des Systèmes d’information de Société Générale Maroc en 1996. 11 ans plus tard, il est responsable du Secrétariat général de la banque, avant d’être nommé en 2012 directeur général adjoint en charge du pôle Ressources générales et banque de flux.

En 2014, El Yacoubi rejoint le siège de Société Générale à Paris en tant que directeur régional de l’Afrique de l’Ouest. Un challenge qu’il relève avec succès, participant au développement commercial de la région et au déploiement d’une stratégie d’innovation ambitieuse pour tout le continent africain. Parmi ses faits d’armes figurent la création du premier Laboratoire Innovation à Dakar et le lancement de la solution de «mobile money» YUP. La suite de l'histoire, on la connaît.