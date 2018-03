Série de nominations à la direction de Société Générale Maroc

Société Générale Maroc a annoncé pas moins de trois nominations déterminantes au sein de sa direction en l'espace de quelques jours.

Du mouvement au sein de la direction de Société Générale Maroc. Khalid Chami, actuel président du directoire, a en effet été nommé président du Conseil de surveillance du groupe bancaire, le 16 mars dernier. Il succède à Jean-Luc Parer, qui conserve son poste d’administrateur de banque.

Diplômé de H.E.C Paris, Chami a intégré le groupe Société Générale en 1992 en tant que commercial au département des Dérivés sur actions et indices. Depuis, il a occupé différents postes de responsabilités, jusqu’à son installation à la tête du directoire de Société Générale Maroc en 2012.

Sa nouvelle mission consiste à élaborer les grandes orientations de la banque, coordonner l'activité avec les filiales, représenter la banque auprès des administrations et de la profession, accompagner la banque auprès de ses grands clients et de la communauté d’affaires marocaine et superviser la fondation Société Générale Maroc.

Autre annonce, Ahmed El Yacoubi a été nommé président du directoire de Société Générale Maroc avec date d’effet au 1er avril 2018. Une nomination qui intervient moins de deux mois après sa prise de fonction le 1er février dernier en tant que directeur général et membre du directoire de Société Générale Maroc.

Par ailleurs, nous annoncions lundi 19 mars la nomination d’Abdelhaq Bensari en tant que directeur de la Banque privée au sein de Société de Générale Maroc.