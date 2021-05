Le Groupe Sanlam renforce sa participation dans SAHAM Assurance Maroc, la portant de 61,7% à 84,5% du capital social et des droits de vote de SAHAM Assurance Maroc, suite à l’acquisition de 22,8% des actions du Groupe Sanam pour un montant global de 1.241 millions de dirhams (soit 1.320 dirhams par action).

Cet investissement est intégralement réalisé par le Groupe Sanlam en devises. Pour rappel, SAHAM Assurance (leader de l’assurance non-Vie au Maroc et côté à la Bourse de Casablanca) était jusque-là détenu à hauteur de 61,7% par Sanlam Pan Africa Maroc, société holding de droit marocain qui, outre SAHAM Assurance, contrôle plusieurs compagnies d’assurance en Afrique du Nord, de l’ouest et australe.

Cette transaction stratégique vient conforter le Groupe Sanlam dans les perspectives encourageantes de l’économie marocaine (en dépit du contexte de crise Covid-19) ainsi que dans l’environnement local des affaires plus que jamais propice aux Investissements Directs Etrangers (IDE).

Pour Sanlam, cette opération traduit la bonne santé du marché marocain et les promesses de croissance du marché de l’Assurance au Maroc, une bonne raison de consolider davantage la participation du Groupe à son développement futur.

Par ailleurs, cette transaction est aussi l’occasion de renforcer le partenariat stratégique engagé depuis plusieurs années déjà avec le Groupe Sanam qui, suite à cette opération, deviendra actionnaire du Groupe Sanlam en procédant à l’acquisition d’actions sur le marché. En effet, Sanlam exprime son fort attachement à ce partenariat qui sera désormais hissé à un niveau plus stratégique afin de permettre au Groupe de bénéficier de l’expérience reconnue du Groupe Sanam et de sa connaissance inégalée du marché local marocain. –

A cette occasion, M. Heinie Werth, CEO de Sanlam Emerging Markets, a déclaré: « Cette transaction renforce notre engagement de longue date sur le marché marocain. Nous sommes impatients de consolider notre ancrage et de continuer d’offrir une qualité de service et de la valeur ajoutée à nos clients et partenaires. »

« Le Maroc et plus globalement l’Afrique du Nord ainsi que l’Afrique de l’Ouest restent des marchés clés pour Sanam et cette opération s’inscrit dans notre stratégie de diversification africaine », a conclu M. Werth. P

our sa part M. Said Alj, Président de Sanam Holding, a déclaré : « Cette opération stratégique consolide le partenariat entre Sanlam Group et Sanam Holding et insuffle une nouvelle dynamique au partenariat fructueux entre nos deux Groupes. Notre nouvel investissement au niveau du groupe Sanlam atteste de notre confiance en Sanlam.

SAHAM Assurance Maroc représente une part importante du portefeuille de Sanlam et nous continuerons mutuellement à le développer, tout en contribuant à renforcer les liens économiques entre l’Afrique du Sud et le Royaume du Maroc. C’est une nouvelle page de l’histoire de nos relations avec le Groupe Sanlam qui s’ouvre aujourd’hui et qui augure d’un avenir promoteur pour l’écosystème de l’assurance au Maroc. »

Les Groupes Sanlam et Sanam ont convenu de renforcer leur collaboration afin d’accompagner Sanlam sur les aspects stratégiques, économiques et commerciaux du Maroc. Il est à noter, enfin, que cette transaction reste soumise à l’obtention de certaines autorisations réglementaires au Maroc et en Afrique du Sud.