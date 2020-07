Panierfrais.ma: commandez vos fruits et légumes en ligne !

Fini le temps passé à choisir et peser ses légumes. Aujourd’hui, le marché se fait en ligne grâce à www.panier.ma qui propose des paniers frais aux habitants de Casablanca issu de producteurs locaux.

Des produits frais, locaux, de saison et directement livrés chez vous. C’est le pari de Panier.ma qui propose des fruits et des légumes issus de l’agriculture locale à l’exception de quelques variétés que le pays ne cultive pas.

Afin de garantir la fraîcheur des produits, l’entreprise adopte une approche zéro stock.

L’approvisionnement se fait quotidiennement auprès d’agriculteurs locaux et les commandes sont maintenues au frais, dans une chambre froide, jusqu’à leur expédition le jour même. C’est cette démarche qui protège le consommateur et garantit la qualité des produits « de la fourche à la fourchette », conformément à la devise de PanierFrais.

Soucieux de la satisfaction et de la tranquillité de ses clients, ce site est le seul à proposer le choix du créneau horaire de livraison. Cette fonctionnalité permet d’optimiser le circuit de livraison et d’éviter aux clients les livraisons soudaines et les retards inattendus. Par ailleurs, PanierFrais conditionne et emballe ses produits avec soin de façon à conserver leur qualité et à faciliter leur rangement à la réception. La plateforme garantit également à ses clients des prix compétitifs en actualisant ses tarifs toutes les 48 heures selon les cours du marché.

La mission de PanierFrais est double : « favoriser le consommer marocain en soutenant les petits et moyens agriculteurs locaux et simplifier la vie des Casablancais en leur évitant le stress des courses et en leur offrant un gain de temps considérable », souligne Jaafar Belkora, membre fondateur du site.

Et d’ajouter que PanierFrais.ma opte pour un circuit court en réduisant les intermédiaires dans une démarche éco-responsable et un esprit d’économie solidaire. En effet, ce circuit permet de maîtriser la qualité des produits, de limiter les transports et de réaliser des économies tant pour l’agriculteur que le consommateur.

Plus d’infos : www.panierfrais.ma