Après une conséquente augmentation de capital pour accompagner son plan de développement, le Conseil d’administration de Palmeraie Holding, (Holding de participations) présidé par Saad Berrada Sounni, l’actionnaire majoritaire du groupe, annonce le changement de dénomination de la holding qui devient désormais «Africorp Consortium».

Ce changement, selon un communiqué diffusé ce lundi 6 juin 2022 par le groupe, marque une nouvelle étape d’institutionnalisation réussie du groupe enclenchée depuis quelques années, en un consortium de métiers avec un développement continental multisectoriels, une holding africaine avec des prises de participations majoritaires dans ses pôles d’activités.

La dénomination des pôles d’activités a été aussi repensée pour une harmonisation de l’architecture globale des marques:

Industrie&Distribution, via son pôle Africorp Industry;

Agriculture, via son pôle Africorp Agri;

Mines&Carrières, via son pôle Africorp Mining;

Education, via son pôle Africorp Edu.

Selon la même source, cette transformation historique de la nouvelle dénomination «Africorp Consortium» répond ainsi au développement stratégique du groupe et vient affirmer davantage sa vocation africaine.

Africorp Consortium a lancé en fin d’année dernière, la construction de son nouveau siège social à proximité de Casablanca Finance City. Ce dernier sera opérationnel courant le prochain trimestre.

A propos d’Africorp Consortium:

Africorp Consortium s’est imposé comme un acteur de référence, et occupe une place de choix dans l’économie marocaine et continentale. Solidement implanté dans l’Industrie&Distribution depuis plus de 45 ans avec notamment sa filiale Dolidol qui détient aujourd’hui 7 unités de production dans 5 pays Africain, Africorp Consortium a réussi sa politique de diversification sectorielle et géographique.

Cette politique consiste en un développement continu de ses différents pôles d’activités dans le continent.

Pour accompagner sa politique de diversification et son plan de développement, Africorp Consortiumest accompagné par plusieurs institutionnels de premiers plans comme SFI (Banque Mondiale), Proparco, la BERD, le fonds anglais DPI, le fonds sud-africain/singapourien TANA, ainsi que d’autres acteurs institutionnels de référence.