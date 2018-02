Palm Square, un nouveau joyau de l'immobilier au cœur de Casablanca

Situé à proximité du Tachfine Center et des principales artères de Casablanca, le complexe résidentiel Pal Square propose un cadre de vie urbain alliant sécurité, accessibilité et tous les équipements nécessaires au confort et au bien-être de ses résidents.

Après le succès du projet Ocean Palm, le groupe Palm Immobilier lance la commercialisation de «Palm Square». Situé à proximité du centre commercial Tachfine Center et des principales artères de la ville de Casablanca, ce nouveau projet immobilier se veut un cadre de vie urbain alliant sécurité, accessibilité et tous les équipements nécessaires au confort et au bien-être de ses résidents.

Dans sa première tranche, Palm Square comprendra 180 appartements d’une à trois chambres, 39 commerces, une école, une crèche, et des aires de jeux. Etalé sur une superficie de 4 hectares, le projet est composé de trois îlots distincts et indépendants sous forme de résidences fermées, chacune comprenant quatre immeubles organisés autour d’un jardin exclusif, avec les places de parkings situées en sous-sol.

Par ailleurs, le nouveau projet de la filiale immobilière du groupe Palmeraie Développement fait la part belle aux espaces verts, à travers «Palm Street», son avenue commerciale bordée de palmiers centenaires. La résidence est également dotée de plantations en cascade et de fontaines minérales à jets d’eau, invitant à des moments de détente ou de récréation.

Fruit d’un investissement global de 800 millions de dirhams, Palm Square permettra, par ailleurs, la création de plus de 1.200 emplois directs et indirects durant sa phase de réalisation. A terme, le complexe résidentiel comptera 702 appartements.