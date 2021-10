L’Office national des chemins de fer vient de lancer le dispositif « Back to school », un dispositif qui comporte de nouvelles offres et de nombreux services pour les clients navetteurs professionnels et les navetteurs étudiants.

L’ONCF anticipe les besoins de ses clients aussi bien professionnels qu’étudiants. Pour leur offrir une mobilité plus fluide, l’Office renforce son offre de trains, propose une nouvelle formule d’abonnement ainsi que plusieurs promotions tarifaires permettant de voyager à prix attractifs et en toute sérénité.

Plus de trains pour une meilleure fluidité

Le renforcement de l’offre des trains ne concerne pas uniquement les TNR qui circulent dans l’axe Casa Port/Rabat/Kenitra. Il touche également les trains Al Boraq. Pour bien préparer et accompagner la rentrée universitaire, L’ONCF veut, avec le renforcement de son offre, être en mesure de répondre aux besoins de ses clients, les aider à mieux planifier et programmer leurs déplacements tout en veillant au respect des mesures sanitaires. La pandémie de la Covid 19 étant toujours d’actualité, la distanciation et la limitation du nombre de places occupées doivent être respectées.

Le renforcement se traduit par la programmation de 4 trains supplémentaires (2 par sens) à 9H35 et 21h25 de Casa-Port et à 10h50 de Rabat- Agdal et 20h50 de Kenitra. Avec cet ajout, 52 TNR vont relier l’axe Casa- Rabat- Kenitra durant toute la journée et ce de 6H jusqu’à 21H30. Pour satisfaire davantage de clients, des arrêts supplémentaires sont programmés dans les villes de Bouznika, Temara et Skhirat.

Aussi, 4 trains Al Boraq supplémentaires ont été programmés, 2 par sens, ce qui renvoie à une offre globale quotidienne de 28 trains. Le départ se fera à 6h00 et 20h00 de Casa-Voyageurs et de Tanger-Ville.

Une formule d’abonnement avec la Smart Navette

Dans son dispositif « Back to school », l’ONCF met à disposition de ses clients une nouvelle carte d’abonnement annuelle. Cette carte est plus avantageuse car elle permet de faire une économie qui peut atteindre 50%. Elle offre aussi des facilités de paiement via des prélèvements mensuels. De plus, un mois d’abonnement sera offert aux navetteurs qui au lieu de payer 12 mensualités, n’en paieront que 11. Cette carte est en plus valable sur tous les axes TNR, Al Boraq et aussi Al Atlas et les durées d’abonnement sont flexibles : 7 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. Avec cette carte qui étoffe la gamme de ses formules d’abonnement Navette et Dima, l’ONCF compte satisfaire un maximum de voyageurs en leur permettant de faire des économies importantes sur le budget de voyage à bord de ses trains.

Des promotions de -15% et -30% pour les étudiants

Des offres ont été conçues spécialement pour les étudiants afin de les accompagner dans cette rentrée universitaire et faciliter leur mobilité. Ces offres sont valables jusqu’au 31 Octobre. Ceux-ci dit, les étudiants qui ont une carte Navette Étudiant de 3 mois bénéficieront d’une réduction systématique de 30 %. Les 500 abonnés qui vont acheter un abonnement mensuel durant la durée de cette offre auront une réduction de 15%.