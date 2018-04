Nestlé Maroc interrompt la web-série "Baghi Ntzewej"

Nestlé Maroc prend en compte les réactions qui ont vu le jour suite à la diffusion du premier épisode de la web-série intitulée "Baghi Ntzewej" et décide de l’interrompre.

La société vient de publier un communiqué dans lequel elle exprime sa décision d'interrompre le programme et remercie ses fidèles consommateurs de l’avoir aidé à prendre conscience de sa maladresse.

"Nestlé Maroc est présente dans le Royaume depuis plus de 90 ans. La société accompagne avec fierté et reconnaissance les Marocaines et les Marocains au quotidien grâce à des marques emblématiques. Nestlé Maroc regrette sincèrement que la web série "Baghi Ntzewej" ait pu froisser, voire choquer un certain nombre de personnes. Telle n’était évidemment pas son intention", peut-on lire sur ce communiqué.

Et d'ajouter: "Le Groupe Nestlé veille toujours à être au plus près des besoins et des attentes de ses clients au Maroc comme dans tous les pays où il est présent. Son écoute est permanente et il continuera de la renforcer".

La société a également tenu à rappeler l'importance de sa femme dans son entreprise.

"52% des effectifs du siège de Nestlé Maroc est occupé par des femmes. Le Comité de Direction compte quant à lui 37% de femmes. La société est heureuse de ce constat qui est la concrétisation de sa volonté d’accompagner les Marocaines dans leurs évolutions professionnelles", a-t-elle précisé.

Et de surenchérir: "Nestlé Maroc est également fière de soutenir la Fondation ZAKOURA Education depuis des années, ce qui a contribué à l’éducation de 5000 enfants dont 60% sont des filles".