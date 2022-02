L’ADN, célèbre agence de négociation basée à Paris, a signé un nouveau partenariat avec AMDN, l’Agence Marocaine De Négociation et de l’accompagnement professionnel qui permettra aux deux groupes de renforcer leurs positions et d’élargir leurs compétences;

Fondée en 2013 par Marwan Mery, ADN est l’une des meilleures agences au monde dans le domaine de la négociation en entreprise, en diplomatie et en accompagnement des professionnels du secteur privé et public. Elle dispose de nombreux experts dans le secteur de la négociation professionnelle : Raid, entreprises du CAC40, Scotland yard, diplomatie…

De son côté, l’Agence Marocaine de la Négociation fondée et dirigée par Mme Narjiss Loudiyi, est spécialisée dans l’accompagnement et l’assistance en négociation complexe : formations, workshop, accompagnements aussi bien aux clients issus du secteur public que du secteur privé.

L’AMDN intervient également sur les thématiques connexes à la négociation complexe telles que la gestion du stress, la préparation mentale ou le leadership.

Toutes les formations dispensées en négociation complexe et négociation de crise sont certifiantes.

Première masterclass les 29 et 30 mars

Dès la fin mars, les Masterclass d’ADN Group seront dispensées au Maroc, l’occasion de faire bénéficier les participants à ces formations d’élite et d’assurer une montée en compétence rapide et pérenne en négociation complexe mais aussi en gestion de crises, détection de mensonges, leadership, ou encore en ventes influentes.

Chaque Masterclass donnera lieu à une certification internationale, allant du niveau “Essentials” au niveau “Expert”.

L’Agence Marocaine de la Négociation assure un accompagnement sur mesure aux entreprises marocaines, aux administrations publiques, à la diplomatie ainsi qu’aux organisations non gouvernementales. Elle propose par aillleurs un accompagnement fiable et discret dans le pilotage des négociations à forts enjeux pour tout type de négociation complexe.

Premier rendez-vous les 29 et 30 Mars 2022 à Casablanca, pour sa première masterclass en Négociation Complexe Pacificat©, en présence de la célèbre négociatrice du Raid : Tatiana Brillant.

Enfin, l’Agence Marocaine de la Négociation lance en partenariat avec l’association ADN Kids des sessions de formation bénévoles au profit des enfants et du corps enseignant. L’idée étant d’apprendre aux enfants à comprendre et à différencier leurs émotions, à gérer les conflits et à travailler la confiance en soi pour mieux se protéger contre la violence, le harcèlement et les conflits en milieux scolaires.