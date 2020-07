MRE: la Banque Populaire lance l’ouverture de compte en ligne !

Dans un monde qui change, où les services se digitalisent toujours plus, la Banque Populaire innove et offre désormais la possibilité aux Marocains du Monde de procéder à l’ouverture de leur compte en ligne, sans se déplacer dans une agence Chaabi Bank ou un bureau de représentation.

C’est une grande première au Maroc, la Banque Populaire a annoncé ce mercredi 8 juillet qu’elle rendait possible l’ouverture d’un compte en ligne depuis l’étranger. Une solution innovante qui répond aux besoins de la société de plus en plus digitalisée et guidée par l’instantanéité