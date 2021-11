Mohamed Bachiri, DG de Renault Tanger et vice-président de la CGEM, prendra ses nouvelles fonctions de Directeur Renault Group Maroc à partir du 1er décembre 2021.

Il rapporte fonctionnellement à Denis Le Vot, Directeur général Dacia & Lada, membre du Board of Management et remplace ainsi Marc Nassif. A ce titre, Mohamed Bachiri aura la charge de la coordination et des synergies des activités dans le pays.

Mohamed Bachiri conserve son poste actuel de Directeur de l’Usine de Tanger et Coordinateur du pôle industriel Maroc, et rapporte à ce titre à Christophe DRIDI, Directeur Industrie Global Access et Dacia & Lada.