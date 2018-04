Diapo. Mifa Motors équipe la police nationale

La Brigade Mobile Police secours roulera désormais avec des MT03, des motos performantes signés Mifa Motors, importateur officiel de Yamaha au Maroc.

Mifa Motors vient en effet de livrer à la préfecture de police de Rabat des motos MT03, un modèle roadster de 321 cm3 et 42 chevaux qui permet de grandes performances moteur tout en bénéficiant d’une esthétique moderne, valorisante et facile à manœuvrer.

Cette flotte motos va doter cette brigade d’un nouveau look assez avant-gardiste.

MIFA Motors, filiale du Groupe MIFA et distributeur exclusif de Yamaha au Maroc depuis 45 ans, dispose d’un réseau de plus de 100 partenaires et d’une équipe de 50 collaborateurs répartis sur 4 agences à Casablanca, Agadir, Dakhla et Tanger.