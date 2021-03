Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (54.691) et personnes physiques (29.115), précise l’OMPIC dans son baromètre des créations d’entreprises.

Pour les entreprises personnes morales, dont le total a été de 697.400 en 2020, la répartition sectorielle fait ressortir la domination du commerce avec une part de 32,51%, suivi du Bâtiment et travaux public (BTP) et activités immobilières (24,37%) et des services divers (17,07%), fait savoir la même source.