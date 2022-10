De l’outsourcing à l’intégration de candidats et de prestataires, en passant par l’optimisation, le développement et l’engagement des talents, Manpower Maroc propose aujourd’hui une démarche intégrée allant de la phase de Conseil RH au recrutement de profils rares.

Fort de 25 ans de présence sur le marché de l’emploi au Maroc, Manpower s’est imposé comme l’un des grands spécialistes du recrutement et du conseil en RH dans le royaume. Filiale de Manpower Group, acteur incontournable de l’emploi et de l’insertion sociale dans le monde, l’entreprise couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire national à travers deux agences à Casablanca, une à Bouskoura, Rabat, Marrakech, Agadir et Tanger et plus récemment à Laâyoune et El Jadida. Ces deux dernières ont d’ailleurs été ouvertes durant la crise sanitaire, tout comme le déménagement du siège de l’entreprise à Casablanca Finance City, futur centre d’affaires de la capitale économique.

A noter enfin que durant cette période déstabilisante du covid 19, l’entreprise a su faire le dos rond et maintenu son personnel et ses activités qui retrouvent voire dépassent le niveau de 2019.

Trouver le profil rare

Aujourd’hui, l’entreprise est présente dans trois activités principalement : l’industrie (44%), le Tourisme (21%), le Retail (13%) L’entreprise est également présente dans les secteurs des services et l’agroalimentaire.

Sa force ? Faire du sur-mesure et répondre aux demandes des entreprises pour trouver le profil rare ou encore trouver et recruter en masse pour un projet. Organisé sous la forme d’un réseau d’agences, Manpower Maroc propose ses solutions de recrutement en CDI, CDD, intérim et alternance, à ses entreprises clientes (PME-PMI, grandes entreprises et multinationales), dans tous les secteurs d’activité.

L’entreprise peut, en cas de besoin, fournir toute l’infrastructure pour ses clients comme l’installation de bureaux ou l’organisation de chantiers.

Pour toutes ses missions, l’entreprise dispose d’une force de frappe importante avec une centaine de collaborateurs à travers le Royaume.

De nouvelles agences en 2023

Manpower connaît une phase de croissance, malgré une conjoncture encore difficile pour certains secteurs impactés par les problématiques d’approvisionnement ou les surcoûts liés à l’énergie.

Et cette année est particulièrement symbolique pour le Groupe qui célèbre ses 25 ans de présence au Maroc. Et pour 2023, Manpower ne manque pas d’ambitions et prévoit l’ouverture de nouvelles agences de recrutement au niveau régional.

L’entreprise prévoit par ailleurs le renforcement de son dispositif “Talent Solutions”, une offre qui permet d’accompagner les entreprises face aux enjeux de transformation RH.

Cette expertise complète combine les solutions de Conseil en organisation, l’Accompagnement des mobilités, l’Externalisation des processus de recrutement (RPO) et la Gestion externalisée des prestations externes (TBO ou BPO).