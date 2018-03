LGV: la dernière ligne droite

L’Office national des chemins de fer a entamé les dernières étapes de validation des composantes du projet de la ligne à grande vitesse.

Les choses se précisent de plus en plus pour la Ligne à Grande Vitesse. L’Office national des chemins de fer (ONCF) a démarré en février 2018 la dernière série d’essais dynamiques sur toutes les installations du projet préalablement mises sous tension le 6 janvier dernier. «Ces essais visent à valider le matériel roulant et l’intégralité de son infrastructure, avec ses systèmes d’alimentation électrique, de signalisation, de télécommunications, et ses raccordements aux gares de Tanger et de Kénitra», précise l’ONCF dans un communiqué parvenu à H24Info.

Dans le cadre de ces tests, l’Office se prépare également à établir bientôt un nouveau record de vitesse lors des essais de «survitesse», avec des allers/retours prévus à 352 km/h minimum. Ce qui permettra d’éprouver l’ensemble du système au-delà de sa vitesse commerciale. Une fois les dernières étapes de validation des composantes du projet LGV franchies, l’ONCF pourra passer à la phase de marches à blanc et de rodage de l’organisation prévue pour son exploitation.

En vue de l’exploitation de la LGV, l’ONCF a recruté, formé et accompagné ses cheminots dans les métiers de la conduite, la circulation, la vente, les services aux clients à bord des trains comme en gare, le contrôle et la sûreté, la maintenance de l’infrastructure et la maintenance des trains. Cela a nécessité l’élaboration de nouveaux référentiels et procédures, et une nouvelle organisation opérationnelle est en train de voir le jour.

Par ailleurs, l’offre commerciale est en cours de finalisation avec la mise en place d’une nouvelle politique de services, un nouveau plan de desserte et un nouveau système d’information voyageurs, continue le communiqué. L’Office a, enfin, enclenché l’homologation et la certification de tout le système, dernière ligne droite pour obtenir l’autorisation de mise en service commerciale.