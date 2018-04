Les Marocains font plus confiance à la pub sur les sites premiums, affirme une étude

Une enquête commanditée par Buzzeff, spécialiste de la diffusion vidéo publicitaire sur internet, vient de révéler que plus de la moitié des consommateurs marocains (61%) sont plus susceptibles de faire confiance à une marque lorsqu'ils voient ses annonces publicitaires sur des sites Web premium.

L'enquête menée par Yougov, société d'étude de marché basée sur Internet, en février et mars 2018, a également dévoilé que 54% des consommateurs marocains sont susceptibles d'acheter un produit lorsqu'il est promu dans de tels environnements, indique Buzzeff dans un communiqué révélant les tendances des e-consommateurs dans la région MENA.

''Ces résultats confirment l’une des principales croyances de Buzzeff: attirer l'attention du public n'est pas suffisant, l'environnement dans lequel vous atteignez votre public (Premium et dédié VS Social et encombré) est tout aussi important", a commenté Jérôme Mouthon, fondateur et président de Buzzeff MENA.

60% des répondants marocains ont par ailleurs souligné qu'ils sont plus susceptibles de regarder des publicités qui n'interfèrent pas avec leur expérience en ligne, et 77% ont affirmé qu'ils sont plus susceptibles de regarder une publicité qui est en relation avec le contenu ou l'article qu'ils seraient en train de lire en ligne.

"Les résultats soulignent l'importance d’une publicité qui soit contextuelle et qui respecte l’expérience utilisateur. Un format de publicité connu pour son ergonomie est appelé l’Outstream. L’annonce publicitaire apparait au cœur du contenu éditorial, et ne joue que lorsqu'elle est visible par l'utilisateur. De cette façon, les marques garantissent non seulement qu’elles respectent l’expérience de leur public cible, mais que leur contenu est organiquement regardé par des utilisateurs réels et attentifs", a ajouté Mouthon.

L'enquête a par ailleurs identifié des tendances similaires en ce qui concerne les sites Web premium en Afrique du Nord et au Levant, avec 64% des Algériens interrogés déclarant qu'ils sont plus susceptibles de faire confiance à une marque annoncée sur un site Web premium. Il en va de même pour les Égyptiens (63%) et les Libanais (61%).