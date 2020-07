Le Groupe BCP se dote d’une nouvelle organisation à partir du 6 juillet

Le Groupe BCP a annoncé une nouvelle organisation qui sera effective à partir du 6 Juillet 2020, selon un communiqué parvenu à la rédaction.

Cette nouvelle organisation vise selon le communiqué à accompagner l’inflexion stratégique du Groupe, améliorer davantage la proposition de valeur pour les clients et assurer une croissance solide et pérenne des différentes activités, dans le respect des valeurs et de l’ADN unique du Groupe.

Les principes directeurs suivants ont guidé l’élaboration de cette nouvelle organisation :

• la transformation du modèle opérationnel vers un modèle Producteur, Distributeur et Plateformes ;

• la redéfinition des périmètres d’intervention de chaque acteur, afin de garantir une meilleure expérience client, renforcer l’efficacité opérationnelle et accélérer les synergies Groupe ;

• la mise en place d’un pilotage plus fin des objectifs commerciaux et opérationnels, à travers l’instauration de contrats de performance et de service entre les différents acteurs du nouveau modèle ;

• le renforcement du dispositif de gestion des talents à l’échelle du Groupe pour dynamiser l’émergence de hauts potentiels, qui seront associés aux grands chantiers de développement du Groupe.

Cette nouvelle organisation, fruit d’un travail de co-construction avec les instances de gouvernance du Groupe et l’équipe dirigeante, s’articule autour de :

• la Direction Générale Banque Commerciale, dirigée par M. Jalil SEBTI, est structurée autour d’entités Producteurs par segment de clientèle (Particuliers, Professionnels, Marocains Du Monde, TPE, PME et GE) et d’entités Distributeurs, au Maroc et dans les pays de présence en Europe, au Moyen Orient et en Amérique ;

• la Direction Générale BCP et International, dirigée par M. Mohammed Kamal MOKDAD, est structurée autour, d’une part, d’entités Plateformes Produits et Services, spécialisées et mutualisées à l’échelle du Groupe et, d’autre part, de la Banque de l’International en charge du développement et du pilotage des activités du Groupe en Afrique Subsaharienne, au Moyen Orient et dans l’Océan Indien ;

• la Direction Générale Risques Groupe, dirigée par M. Choukri OIMDINA, est structurée autour des filières de maîtrise et de gestion des risques ayant une portée Groupe, menant une triple mission : normative, de contrôle et de service ;

• la consolidation du positionnement stratégique, en rattachement à la Présidence Direction Générale, des fonctions en charge des Finances et Performances, de la Stratégie Groupe, de la Conformité et du Développement Durable, ainsi que celles inhérentes à la Marque, au Capital Humain et à la Gouvernance Groupe, notamment la Communication Groupe, la Qualité, la Gouvernance et les participations ainsi que le Développement du Capital Humain Groupe.