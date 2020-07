Le Groupe BCP et Huawei accélèrent leur partenariat stratégique à l’échelle du continent

Le groupe BCP, acteur bancaire panafricain et Huawei, opérateur chinois spécialisé dans les télécoms viennent d’annoncer la signature d’un Mémorandum d’Entente en vue de consolider leur coopération stratégique à l’échelle du continent africain, tant sur le volet bancaire que sur celui des solutions technologiques. Explications.

C’est au siège de la BCP que c’est tenue la cérémonie de signature, présidée par M. Kamal MOKDAD, Directeur Général du groupe et par M. Cao JIBIN, Président de Huawei Afrique du Nord. Un partenariat stratégique qui va permettre au groupe BCP de bénéficier de l’expertise de Huawei dans le secteur des nouvelles technologies afin d’accélérer son processus de digitalisation et de développer des solutions financières innovantes et à forte valeur ajoutée, sur tous les segments de clientèle.

En échange, l’institution bancaire s’engage à fournir un appui bancaire multiforme aux activités du géant technologique dans ses pays de présence en Afrique.

Lors de la cérémonie de signature, M. Kamal MOKDAD a déclaré : « A travers ce partenariat stratégique, le groupe BCP entend accélérer son leadership technologique en combinant son expertise financière développée à l’échelle du continent à la puissance technologique du groupe Huawei, dans des domaines clés comme le cloud computing, l’intelligence artificielle, le big data, ou encore les solutions numériques et de mobilité ».

De son côté, M. Cao JIBIN s’est félicité de la concrétisation de ce partenariat stratégique, qui témoigne de la solidité des relations entre Huawei et la BCP : « La signature de ce mémorandum d’entente est l’aboutissement d’une relation fructueuse et de confiance entre Huawei et le groupe BCP qui date de 2013, et constitue un jalon important pour notre coopération croissante. Nous aspirons, à travers ce nouveau partenariat, à mettre le meilleur de notre expertise au service de notre partenaire pour l’accompagner à déployer des infrastructures fiables et d’envergure, et à relever avec succès l’ensemble des défis technologiques auxquels l’industrie bancaire est confrontée. »