Belle surprise et explosion de joie dans les couloirs du Palace La Mamounia : son Directeur Général Pierre Jochem vient d’être élu Meilleur Directeur Général d’Hôtel Indépendant au Monde !

Pierre Jochem, le Directeur Général connu et reconnu pour son grand professionnalisme, sa discrétion légendaire et son franc parler, distingué par ses pairs, vient d’inscrire son nom sur cette liste tant convoitée des meilleurs DG au monde.

Connu pour son esprit d’équipe, sa fidélité et sa loyauté, Pierre Jochem c’est aussi et surtout un chef d’orchestre hors pair. Et c’est grâce à sa constance qu’il a pu mener toutes ses différentes équipes vers les sommets de l’excellence.

Lire aussi. Vidéo. Rencontre avec Pierre Jochem, Directeur général de La Mamounia

Après des maisons comme Hyatt, Peninsula, Oberoi, Four Seasons ou encore Raffles c’est à La Mamounia qu’il occupe ses fonctions depuis 2013. Il a toujours su fédérer ses équipes et sa hiérarchie grâce à sa personnalité et ses grandes idées visionnaires…

A La Mamounia, il a écrit une nouvelle page de son histoire en préservant cette tradition d’excellence et cette authenticité si intrinsèquement liée à cette institution. Une fierté incommensurable pour les 650 personnes qui travaillent sous ses ordres.