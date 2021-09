Travailler en synergie avec d’autres entrepreneurs, développer son réseau dans un cadre agréable, avoir des collaborateurs motivés, c’est toute l’ambition des espaces de travail dits aussi coworking tels que Hello Desk à Casablanca. Parfaits pour les consultants et indépendants, ils séduisent de plus en plus les jeunes entrepreneurs ainsi que les entreprises établies. Et pour cause. L’aménagement de ces espaces favorise la productivité des employés. Décryptage.

Flexibles et adaptables, on peut s’y installer pour la durée de son choix et changer de bureau au gré de l’évolution des effectifs de l’entreprise. C’est ce que propose Hello Desk à Casablanca dans une ambiance calme et apaisante propice à la concentration et à la productivité.

Une ambiance stimulante et studieuse

Bonne situation géographique, design recherché, infrastructures et technologies dernier cri, tout est fait pour travailler dans de bonnes conditions et se sentir à l’aise. La créativité et la productivité sont stimulées par des interactions et des échanges avec d’autres entreprises et une ambiance propice au travail et au bien-être.

Et le fait d’être entourés d’autres professionnels qui travaillent aussi sur leurs projets motive à en faire de même ! L’espace est construit autour d’une communauté de dirigeants, de porteurs de projet et de freelances animés par les mêmes volontés, favorisant ainsi l’échange d’idées, la collaboration, la créativité et l’aboutissement de projet.

Des locaux modernes et lumineux pour plus de bien-être

Bien loin des bureaux sobres et froids, les espaces de travail partagés type coworking améliorent la productivité en ce qu’ils offrent un cadre inspiré des dernières tendances de la Silicon Valley. Dans un endroit épuré mais confortable, on a envie de passer du temps sans compter les heures. Cet état de bien-être au travail ne peut qu’aller en faveur de la productivité. Ces espaces sont conçus pour maximiser l’épanouissement, en mettant l’accent sur le design et la décoration de l’espace. Hello Desk propose par exemple un cadre de travail conçu autour des thématiques du bois et de la végétation. Chaque bureau est agrémenté de plantes naturelles.

Aussi, à Hello Desk, les bureaux ont tous de grandes baies vitrées ou des puits de lumière. Cette lumière naturelle favorise la motivation des salariés au travail. Finis les maux de tête ainsi que la fatigue visuelle, les salariés sont donc plus attentifs. Les cloisons en verre ainsi que la couleur verte des murs favorisent le calme et l’apaisement des collaborateurs. Moins de tension et plus d’efficacité et de performance au travail !

Rassembler ses équipes dans un même espace

La crise sanitaire a fait émerger le télétravail. Une équipe qui travaille dans différents endroits comporte des inconvénients (isolement, faibles interactions, productivité en berne, etc.). Regrouper toute son équipe dans un même espace tel que Hello Desk renforce l’esprit d’équipe ainsi que la culture d’entreprise. Sans compter la mutualisation du matériel qui permet d’offrir des outils technologiques de meilleure qualité pour mieux travailler.

Travailler dans un cadre modulable source de productivité

L’aménagement des bureaux évolue, les espaces traditionnels cédant la place à des lieux design, agréables, agiles et modulables. Différentes configurations de bureaux sont possibles (partagés ou privatifs, petits ou grands espaces, avec ou sans table de réunion, etc.) avec autour des espaces de détente et de collaboration. Un avantage considérable pour la créativité des utilisateurs.

Prêt pour l’expérience Hello Desk ?

Hello Desk fournit des solutions de travail clefs en main, flexibles et sans durée minimale d’engagement complétées de prestations premium (wifi, café/thé à volonté, impressions comprises, ménage quotidien, etc.). L’espace est situé en plein cœur de Casablanca et est destiné aux entreprises, porteurs de projet et indépendants à la recherche d’échanges et de concentration pour développer leurs projets. Contactez-nous!

Hello Desk

17 rue Jilali El Oraibi (ex-Foucauld), Casablanca

Tél.: 06 62 18 31 73

[email protected]

Plus d’infos : www.hellodesk.ma