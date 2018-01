Avec l'application "Coach'in" d'inwi, la pratique du sport devient un jeu d'enfant

Que faire lorsque personne ne souhaite vous accompagner à vos séances de sport? inwi a la solution pour vous: l’application «Coach’in».

C’est une vérité incontestable, les vertus du sport pour l’organisme sont innombrables. La pratique du sport peut, par exemple, vous débarrasser des émotions néfastes comme le stress, l’anxiété, l’angoisse, etc. Cependant, de nombreuses personnes ont du mal à franchir le pas et se lancer dans une activité sportive. Et elles n’ont pas totalement tort, vu les risques: problèmes médicaux causées par des faux mouvements, difficulté et paresse de se réveiller pour pratiquer un sport de façon disciplinée, ou encore absence de co-équipiers pour les sports collectifs.

Pourtant, faire du sport en groupe peut s’avérer très efficace pour améliorer votre santé mentale, physique et émotionnelle. C’est ce qui ressort d’une étude publiée dans The Journal of the American Osteopathic Association. Selon cette étude, la pratique d’un sport en groupe permet de faire baisser le stress perçu de 26%, tout en améliorant les aptitudes mentales de 12,6%, physiques de 24,8% et émotionnelles de 26%. Mais que faire lorsque ni vos amis, ni vos collègues, ni votre conjoint ne souhaitent vous accompagner à vos séances de sport? inwi a la solution pour vous: l’application «Coach’in».

Lancée suite au célèbre programme éponyme qui a révélé l’engouement des Marocains, tous âges confondus, pour l’activité physique structurée et encadrée, «Coach’in» veut démocratiser et faciliter l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre. Elle permet par exemple à ses utilisateurs d’organiser eux-mêmes un évènement sportif, ou d’en trouver un à proximité et s’y inscrire. En plus, vous pourrez calculer en temps réels le nombre de vos et suivre votre activité physique quotidienne grâce au podomètre intégré dans l’application «Coach’in». Sans oublier des articles, conseils et vidéos pour vous apporter une expérience utilisateur optimale.

Avec «Coach’in», inwi démontre, une fois de plus, son engagement d’accompagner les Marocains au quotidien et de les inciter à exercer une activité physique régulière grâce à la technologie. Grâce à son application révolutionnaire, les utilisateurs peuvent mieux vivre la pratique sportive et adopter un mode de vie sain. Et les résultats ne se sont pas fait attendre: «Coach’in» a déjà été téléchargé plus de 40.000 fois, avec plus de 4.000 activités ont été créées. Aujourd’hui l’application compte plus de 36.000 utilisateurs actifs.

Mais cette success-story n’est pas le fruit du hasard. En effet, «le programme Coach’in, lancé en 2016, nous a permis de constater l’engouement des Marocains pour l’activité physique structurée et encadrée. Des milliers de personnes, tous âges confondus, ont participé à nos sessions dans plusieurs régions du pays», nous explique Brahim Amdouy, Manager des Contenus à inwi. Et de continuer: «Avec l’application Coach’in, plus d’excuses pour ne pas exercer une activité physique régulière. C’est une solution complète pensée et développée pour accompagner, au quotidien, les sportifs débutants ou confirmés. Les notifications de matchs et d’événements sportifs à proximité sont par exemple des éléments déterminants pour une pratique sportive régulière».

Alors, n’attendez plus pour découvrir une nouvelle façon de faire du sport en groupe avec l’application «Coach’in» d'inwi sur: https://www.inwi.ma/corporate/coach-in